Edição Da Semana

O cria vai voltar. Na noite deste domingo, o Vasco encaminhou a contratação do volante Andrey Santos por empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra. Após recusar o parcelamento de uma dívida proposto pelo Cruz-Maltino, o jovem jogador de 18 anos voltou atrás e aceitou as condições. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo LANCE!.

Por amor que tem ao Vasco, Andrey deu o “ok”. Agora, seus empresários darão sequência na parte burocrática do negócio para que o volante volte a treinar já nesta semana. Inclusive, se tudo correr conforme o esperado, a tendência é que o jogador tenha condições de poder estar em campo contra o Flamengo.





O Chelsea pagou ao Vasco 12,5 milhões de euros (R$ 68,5 milhões) pelo jogador. Desse valor, 8,75 milhões de euros (R$ 48 milhões) pertencem ao Cruz-Maltino. Andrey e seu staff têm direito a 3,75 milhões de euros (R$ 20,5 milhões). O clube de São Januário pagará o valor devido em três parcelas, no final de março, abril e maio.

O Vasco foi o único clube que aceitou as condições impostas pelo Chelsea. Ou seja, Andrey retornará no dia 1º de julho aos Blues e representará a Seleção Brasileira no Mundial sub-20, entre maio e junho. Vale lembrar que o volante esteve perto de acertar com o Palmeiras, que recusou as exigências dos ingleses.

Andrey Santos tem 18 anos e foi o principal destaque na campanha do Sul-Americano Sub-20. No ano passado, foi um dos grandes responsáveis pelo retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro. Ao todo, tem 38 jogos com a camisa cruz-maltina e marcou oito gols.

