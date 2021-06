Vasco supera Brusque em São Januário

Graças a gols de Léo Matos e Cano, o Vasco derrotou o Brusque por 2 a 1, na noite deste domingo (27) no estádio de São Januário, e assumiu a 6ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com os mesmos 10 pontos. Após o revés, o Quadricolor ficou na 7ª posição com a mesma pontuação.

Após um primeiro tempo sem gols, o Cruzmaltino abriu o placar aos 17 minutos, quando Morato cruzou rasteiro para Germán Cano, que bateu de primeira para abrir o placar.

Os visitantes partiram então em busca do empate, e o alcançam aos 34 minutos, quando o artilheiro Edu aproveitou cruzamento de Toty com um toque de coxa esquerda.

Porém, a noite era mesmo do Vasco, que conseguiu garantir a vitória aos 42 minutos, quando o lateral Léo Matos superou o goleiro Jefferson Paulino após receber passe de Leandro Castan. Na próxima rodada, o Cruzmaltino mede forças com o Goiás na quarta-feira (30), já o Brusque recebe o Brasil de Pelotas no mesmo dia.

