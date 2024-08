Vasco sofre empate do Criciúma no fim e segue ‘apertado’ no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 18:34 Para compartilhar:

O Vasco perdeu a chance de abrir uma boa vantagem para a zona de rebaixamento e começar a pensar em vaga na Copa Libertadores neste domingo. No Estádio Heriberto Hülse, o time carioca encarou o Criciúma, pela 23ª rodada do Brasileirão, e com um gol aos 48 do segundo tempo, acabou cedendo o empate por 2 a 2 para o time da casa.

O encontro entre eles no primeiro turno ficou marcado pela sonora goleada por 4 a 1 aplicada pelo Criciúma em São Januário, que culminou na demissão de Ramón Diaz, hoje no Corinthians. Naquele duelo, o principal destaque foi Bolasie, assim como desta vez. O atacante fez os dois gols catarinenses.

Com o resultado, o Vasco foi a 28 pontos e se manteve na 10ª colocação, mas agora fica apertado pelos adversários de baixo, ficando a sete pontos da zona de rebaixamento, enquanto o Criciúma vem logo atrás, com 25, em 13°.

O jogo começou agitado no interior catarinense. Logo aos cinco minutos, Bolasie ganhou dividida com Matheus Carvalho e lançou para Allano, que dominou e tocou de volta para o camisa 11, no meio da área, aproveitando o cochilo da defesa adversária e mandando para o fundo do gol: 1 a 0.

No lance seguinte ao gol sofrido, o Vasco se mandou ao ataque, e chutou forte com Rayan, mas Gustavo defendeu. O time carioca seguiu se lançando ao ataque e quase empatou com Adson, aos 19, que também parou em Gustavo.

Entretanto, aos 35, o paredão do Criciúma não teve chances. David recebeu na esquerda, cortou para o meio, e de fora da área, mandou no ângulo, sem chances para Gustavo, deixando tudo igual no placar: 1 a 1.

O time catarinense então voltou a acordar e criou boas chances com Bolasie e Marquinhos Gabriel, mas quem voltou a balançar as redes foi o visitante. Aos 49, em boa jogada, Lucas Piton achou Rayan, que na pequena área, mandou no ângulo e colocou o Vasco a frente: 2 a 1, virada.

Na volta para o segundo tempo, logo aos dois minutos, o Vasco perdeu uma chance inacreditável de ampliar a vantagem. David recebeu na área após rebatida da defesa em cobrança de escanteio e tocou na medida para Léo, sem marcação, em baixo do gol, que mandou por cima.

O Criciúma então cresceu no jogo e quase empatou com Meritão aos 14, que arriscou de fora e Léo Jardim pegou. O jogo então esfriou e só voltou a ter emoção nos minutos finais. Arthur Kaike e Bolasie pararam em grandes intervenções de Léo Jardim, que não conseguiu pegar a cabeçada de Bolasie, aos 48, que selou o empate catarinense.

Os times voltam a campo para a 24ª rodada do Brasileirão na próxima semana. No domingo (dia 25), o Criciúma volta ao Heriberto Hülse para encarar o Grêmio, novamente às 16h. Já na segunda-feira (dia 26), o Vasco fecha a rodada contra o Athletico-PR, às 21h, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 2 VASCO

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Newton, Higor Meritão (Ronald Lopes), Fellipe Mateus (João Carlos) e Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke); Allano (Matheusinho) e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson (Maicon), Rayan (Erick Marcus) e David. Técnico: Rafael Paiva.

GOLS – Bolasie, aos cinco, David, aos 35, e Rayan, aos 49 minutos do primeiro tempo. Bolasie, aos 48 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Allano, Rodrigo, Wilker Ángel (Criciúma); Paulo Henrique, Rossi (Vasco).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (MG).

RENDA – R$ 926.880,00.

PÚBLICO – 18.403 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).