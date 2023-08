Vasco sai na frente, mas sofre empate do Red Bull Bragantino fora de casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 23:13 Compartilhe

Lutando por objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada. O time paulista perdeu a oportunidade de entrar no G-4, enquanto que o rival continua longe de deixar a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino ficou em quinto, com 32 pontos, mesma pontuação do Flamengo, quarto, que leva a melhor nos critérios de desempate. O Vasco, por sua vez, é o vice-lanterna, com 13. O Bahia, primeiro fora da degola, tem 18.

Com um ataque mais fixo formado por Sorriso e Thiago Borbas, o Red Bull Bragantino apostou nas bolas alçadas para dentro da área do Vasco, mas não teve muito sucesso. O time carioca conseguiu impedir o avanço rival e ganhou todas as bolas pelo alto.

O Vasco foi gostando do jogo com o passar do tempo e viu Aderlan cometer pênalti em Vegetti. O próprio argentino foi para a cobrança e marcou. A chance de ampliar veio com Orellano. Ele saiu de frente para Cleiton, mas chutou rasteiro e jogou para fora.

O lance perdido deu chance para o Red Bull Bragantino se recuperar ainda no primeiro tempo. Aos 52 minutos, Lucas Evangelista cobrou falta, Medel afastou mal e viu a bola sobrar para Gustavinho. O meia jogou no fundo das redes.

A partida caiu de produção no segundo tempo. Os treinadores tentaram mexer, mas o jogo ficou no marasmo, tanto que a primeira chance foi aos 25 minutos. Thiago Borbas recebeu de Bruninho e chutou longe do gol.

O jogo ganhou em emoção no fim. Aos 34 minutos, Sorriso cobrou falta, Juninho Capixaba desviou e Lucas Patrick mandou muito perto da trave. Jadsom Silva também tentou já nos acréscimos, mas Léo Jardim fez grande defesa e assegurou o empate.

O Vasco volta a campo no domingo, às 11h, diante do Atlético-MG, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 16h, o Red Bull Bragantino visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 VASCO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Bruninho), Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Gustavinho (Andrés Hurtado) e Luan Cânidido (Matheus Gonçalves); Sorriso e Thiago Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

VASCO – Léo Jardim; Robson Bambu (Puma Rodríguez), Medel (Capasso), Léo e Lucas Piton (Galarza); Zé Gabriel, Marlon Gomes (Jair), Orellano (Figueiredo), Paulinho e Gabriel Pec; Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS – Vegetti, aos 31, e Gustavinho, aos 52 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Aderlan, Alerrandro e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); Léo Jardim, Marlon Gomes, Medel, Orellano e Zé Gabriel (Vasco).

CARTÕES VERMELHO – Ramón Díaz (Vasco).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 231.940,00.





PÚBLICO – 5.553 torcedores.

LOCAL – Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

