Vasco reencontra o Criciúma no Brasileirão após goleada e turbulências em São Januário

Com péssima lembrança do primeiro turno, o Vasco reencontra o Criciúma neste domingo, às 16h. Eles se enfrentam no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 27 de abril, pela quarta rodada, o Vasco foi goleado em São Januário por 4 a 0.

Este resultado marcou o fim da passagem do técnico Ramón Díaz, que tinha chegado em 2023 e salvado o time do rebaixamento. A saída foi polêmica e acabou na Justiça. Ramón alega que foi demitido e a direção do Vasco diz que o treinador pediu demissão. Uma multa rescisória em torno de R$ 36 milhões está em discussão.

Muita coisa aconteceu depois daquele jogo. Rafael Paiva assumiu por quatro jogos e conseguiu manter o Vasco vivo na Copa do Brasil. O português Álvaro Pacheco foi contratado, mas permaneceu por apenas quatro partidas, em momento que o clube associativo, encabeçado pelo presidente Pedrinho, retomou o controle do futebol da 777 Partners com uma liminar na Justiça.

Rafael Paiva assumiu novamente e conseguiu fazer o Vasco reagir, emplacando quatro vitórias seguidas. O time teve uma nova oscilação, mas avançou às quartas da Copa do Brasil e, no último sábado, venceu o clássico com o Fluminense por 2 a 0, chegando a 27 pontos, no meio da tabela, e com um jogo a menos, a disputar contra o Cuiabá.

Paiva tem uma dúvida importante para montar o time. O atacante Vegetti vem sofrendo com dores na coxa e pode ser poupado. Caso não jogue, GB e Rayan são as opções mais parecidas ao do argentino.

Lucas Piton, outro que atua em praticamente todos os jogos, é dúvida. Ele já vinha sendo desfalque por dores no pé e conta com Victor Luís e Leandrinho como opções. O zagueiro Maicon, substituído no clássico por um problema muscular, se recuperou bem. Mesmo assim, João Victor voltou muito bem e deve ser titular.

Paiva comentou que sua situação interina acabou ajudando a se manter concentrado. “A gente trata todo jogo como final desde o meu primeiro jogo. Até porque eu estava de uma forma mais interina, então não sabia quando seria o último jogo. Isso ajudou muito a gente estar com nível de concentração altíssimo. Agora estou mais estabilizado e penso mais à frente.”

O Criciúma vem de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, fora de casa, e soma 24 pontos, mas com dois jogos a menos, contra Grêmio e Red Bull Bragantino. Em casa, porém, a situação é diferente e está invicto há sete jogos. Ao todo, diante de sua torcida, disputou dez jogos, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

O técnico Cláudio Tencati também tem problemas para montar o time. O lateral-esquerdo Miguel Trauco pegou mais um jogo de suspensão, mas o clube tenta um efeito suspensivo. Jonathan foi improvisado no setor, já que Marcelo Hermes está suspenso.

No ataque, Allano sentiu dores no tornozelo, mas não é problema. Felipe Vizeu não treinou com bola e deve ser desfalque, mesma situação do volante Ronald. A expectativa fica por conta do retorno do meia Matheusinho. Outros dois têm volta assegurada: o zagueiro Tobias Figueiredo e o meia Fellipe Mateus.

Tencati já vinha se preocupando com os desfalques para decidir quem joga. “Se não tivermos os dois laterais-esquerdo, temos a opção de improvisar algum meia. Uma opção também é uma formação com três volantes ou usar Jonathan junto com o Claudinho. Vamos analisar como o Vasco está jogando para decidir”, explicou.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VASCO

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker Ángel e Jonathan; Newton, Higor Meritão, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Allano e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson, Vegett e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (MG).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).