Vasco recebe a visita do chefe da Comissão Nacional de Arbitragem

O Vasco foi o destino do chefe da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, nesta manhã de quarta-feira (25). Jogadores e comissão técnica reuniram-se com Gaciba para ouvir explicações sobre as mudanças mais recentes na regra do futebol e, principalmente, sobre a atuação do árbitro de vídeo (VAR). A visita faz parte da peregrinação de Gaciba pelos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que este passou a adotar o VAR.

Após a palestra com Gaciba, os jogadores que começaram jogando no último domingo (15), no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, treinaram em campo reduzido. Já os reservas participaram de um jogo treino contra os garotos da base Cruz-Maltina.

O Vasco folga nesta 21ª rodada, porque o Atlético MG, adversário previsto no calendário do Brasileirão, enfrenta amanhã (26), o Colón, da Argentina, pelas semifinais da Copa Sul-Americana

Enquanto isso, a equipe Cruz-Maltina, comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, treina esta semana, sempre a partir das 11h, no CT Almirante, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O horário é o mesmo da partida contra o Corinthians, no domingo (29), na Arena Itaquera, em São Paulo (SP). Para este duelo, os vascaínos não poderão contar com zagueiro colombiano Henríquez: o zagueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Werley é o provável substituto.