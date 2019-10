Vasco quita um mês de salário a funcionários, mas ainda deve três meses aos jogadores

Rio – Em delicada situação financeira, o Vasco quitou na última sexta-feira um mês de salário para os funcionários do clube, e agora segue com duas folhas de pagamento em atraso para quem recebe até R$ 1,5 mil. A diretoria ainda quitou uma antiga dívida com os jogadores, referente à premiação do Brasileiro de 2018.

Funcionários com vencimentos acima de R$ 1,5 mil continuam com três meses de salários atrasados, assim como os jogadores, que também acumulam cinco meses de direito de imagem em aberto. Em razão do débito, todos têm o direito de acionar a Justiça para deixar o clube, mas decidiram dar um voto de confiança à diretoria.

Durante a apresentação do colombiado Fredy Guarín, o presidente cruzmaltino, Alexandro Campello, revelou que estava perto de obter um empréstimo. Desde outubro do ano passado, o clube tem tentado captar o montante de R$ 20 milhões, aprovados pelo Conselho Deliberativo, para honrar toda folha salarial do clube até dezembro, incluindo todos as pendências.