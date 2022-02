Vasco quer superar ansiedade para vencer a 1ª em casa na temporada

O Vasco tem mais um compromisso nesta quarta-feira, às 21h35, em busca da primeira vitória em São Januário. Depois de empatar com o Boavista por 1 a 1, recebe o Nova Iguaçu pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Apesar do tropeço, o Vasco segue invicto e lidera pelos critérios de desempate com quatro pontos, igual a Botafogo e Flamengo. O adversário tem um ponto em dois jogos.

Para o técnico Zé Ricardo, o Vasco precisa controlar a ansiedade e ele reconheceu que é necessário produzir mais. “Senti a equipe muito ansiosa, não sei se por estar jogando pela primeira vez em São Januário, se queria mostrar serviço para a torcida. Trouxe uma ansiedade que fez a equipe tomar decisões equivocadas. Precisamos controlar isso e produzir mais. A torcida empurrou, esteve em bom público. Vamos trabalhar para sair com a vitória nessa partida”, projetou.

O treinador não confirmou o time, mas a tendência é manter a base do último jogo. A disputa é mais acirrada no meio-campo com Galarza e Matheus Barbosa como opções para Juninho. Também há sempre uma preocupação com a parte física de Nenê, mas o camisa 10, que tem fama de fominha, deve ser titular novamente.

Após empate sem gols com o Audax e derrota por 1 a 0 diante do Resende, o Nova Iguaçu deve ter mudanças na escalação. O técnico Carlos Vitor pode promover as entradas de Vandinho no meio-campo e Carlinhos na lateral. Luan Viana e Dedé também devem ganhar chance no ataque.

