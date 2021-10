Vasco pode ter reforço para o duelo contra o líder Coritiba, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B Andrey voltou a trabalhar com o grupo nesta semana, porém ficou no Rio de Janeiro. Ele dará sequência ao processo de recondicionamento físico depois de se recuperar de lesão

Após perder para o Sampaio Corrêa, o Vasco segue a cinco pontos do G4 da Série B restando nove rodadas para o fim. Na próxima rodada, a equipe carioca mede forças com o líder da competição: o Coritiba. O duelo está marcado para sábado, dia 16, às 16h30, em São Januário. O Cruz-Maltino poderá ter um reforço importante para o confronto.

O volante Andrey voltou a trabalhar com o grupo nesta semana, porém ficou no Rio de Janeiro. Ele dará sequência ao processo de recondicionamento físico depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. O camisa 6 ficou de fora nos jogos contra Confiança (SE) e Sampaio Corrêa, entretanto pode retornar diante do Coxa.

Por outro lado, o atacante Léo Jabá ainda segue com dores lombares e segue o tratamento com o Departamento Médico. Ele ainda não voltou a trabalhar com a equipe e é dúvida para o jogo de sábado. O equatoriano Jhon Sánchez também se recupera de uma fadiga muscular.

O time terá três reforços certos, de jogadores que pode não atuar mais nesta temporada. O zagueiro Miranda foi suspenso pela Conmebol após ser flagrado no exame antidoping. O argentino Sarrafiore teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e o volante Michel não joga desde de julho por problemas no joelho esquerdo.

Por fim, cabe destacar que o time não tem jogador suspenso para a partida contra a equipe paranaense. Vanderlei, Leandro Castan, Ricardo Graça, Bruno Gomes e Nenê são os jogadores pendurados.

