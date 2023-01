Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 15:14 Compartilhe





A estreia do Vasco no Campeonato Carioca contará com uma homenagem mais do que especial para Roberto Dinamite. Na camisa dos jogadores cruz-maltinos, haverá um patch do ídolo e uma fita de luto. A camisa 10 também não será utilizada por nenhum dos atletas relacionados.

Fora de campo, também acontecerá uma homenagem especial para Dinamite. Nas arquibancadas, mais de dez mil balões pretos serão distribuídos para os vascaínos presentes em São Januário. Vale lembrar que os ingressos para partida estão esgotados.

+ MERCADO DA BOLA: Acompanhe as movimentações dos clubes nesta janela de transferências





+ Missa e enterro de Roberto Dinamite: veja imagens do adeus ao ídolo do Vasco

Os netos do craque estarão presentes no estádio e entrarão em campo com os jogadores. Antes da bola rolar, os atletas de ambos os times farão uma roda no redor do círculo centrar para realizarem um minuto de silêncio em homenagem ao ídolo.

Roberto Dinamite faleceu no último domingo, dia 8 de janeiro, vítima de um câncer no intestino, aos 68 anos. A morte comoveu diversas personalidades marcantes do mundo do futebol. Na última segunda-feira, diversos torcedores e ex-jogadores estiveram em São Januário para despedida do astro.

O Vasco entra em campo neste sábado, às 18h, diante do Madureira, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

E MAIS:



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias