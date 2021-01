Vasco perde muitas oportunidades, empata com o Atlético-GO e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão Em Goiânia, goleiro Jean faz três grandes defesas no primeiro tempo e salva o Dragão. No fim, Janderson quase marcou, mas o Werley salvou o Gigante da Colina em cima da linha

Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Atlético-GO empataram por 0 a 0 em Goiânia. Com o resultado, o Gigante da Colina deixou a zona de rebaixamento com 29 pontos, enquanto o Dragão aumentou a sua diferença para o Z4 e entra na briga por vaga na Sul-Americana. O jogo marcou a estreia de Vanderlei Luxemburgo à beira do campo no comando técnico da equipe carioca.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultados



Na próxima rodada, o Vasco volta a campo no clássico diante do Botafogo, domingo, às 20h30, em São Januário. No mesmo dia, porém às 18h15, o Dragão recebe o Bahia, que atualmente está na décima sétima colocação, primeira equipe da zona de rebaixamento.

Antes do jogo, o Vasco teve uma baixa. Ricardo Graça, que tinha grande chance de ser titular, sentiu dores abdominais e teve de voltar ao Rio. Ele está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

Vasco mais organizado

O primeiro tempo foi agitado na capital de Goiás. O dono da casa já tem se mostrado organizado, e o Cruz-Maltino, agora sob as ordens de Vanderlei Luxemburgo, também foi. Jean passou sufoco e teve que trabalhar em chances finalizadas por Cano, Pikachu e Juninho. Do outro lado, Fernando Miguel passou por um susto, mas mostrou velocidade para fechar o ângulo de Wellington Rato.

Segundo tempo mais equilibrado

Na etapa final, o Vasco continuou melhor e tendo mais chances de abrir o placar. Logo no primeiro minuto, o argentino Germán Cano arriscou de longe e assustou o goleiro Jean. No entanto, a equipe cansou e o Dragão conseguiu antecipar a marcação e levar perigo ao gol de Fernando Miguel com Arnaldo, que recebeu pela direita e bateu cruzado, mas Roberson não aproveitou.

Weley salva o Vasco no fim

Na parte final da partida, Luxemburgo fez algumas alterações, mas o meio-campo não rendeu o esperado. Na melhor oportunidade, o jovem Gabriel Pec, destaque do título sub-20, fez uma grande jogada individual e chutou rasteiro, mas a bola passou perto. No fim, Roberson foi lançado pela esquerda, tirou de Fernando Miguel e deixou Janderson em condições de marcar, mas Werley tirou em cima da linha e salvou o Vasco, tirando a equipe da zona de rebaixamento.

