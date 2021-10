Vasco perde a oportunidade de colar no G4 e diminui chance de acesso; confira as probabilidades O técnico Fernando Diniz conheceu o primeiro revés à frente do Cruz-Maltino, diante do Sampaio Corrêa. Chance de subir caiu para 9% segundo o site 'Infobola', de Tristão Garcia

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco enfileirou uma sequência de cinco jogos invictos na Série B. No entanto, neste sábado, o Cruz-Maltino perdeu a primeira sob o comando do treinador, diante do Sampaio Corrêa. Com isso, a equipe desperdiçou a oportunidade de encostar no G4 e diminuiu a chance de acesso de 15% para 9%, segundo números do portal “Infobola”, do matemático Tristão Garcia.

Faltam nove rodadas para o fim da competição e o Gigante da Colina tem em mente alcançar a marca de 64 pontos para subir. Com 43 pontos, sete vitórias seriam essenciais para confirmar o acesso, porém a nota de corte varia a cada ano e na temporada passada o Cuiabá foi para a elite com 61.



A rodada foi favorável com Avaí, CRB e Goiás tropeçando no pelotão de frente, mas a equipe não trouxe os três pontos do Maranhão, mesmo com um a mais durante todo segundo tempo. Caso vencesse, a diferença, que atualmente é de de cinco pontos, cairia para apenas dois.

Na próxima rodada, os comandados de Fernando Diniz encaram o líder Coritiba, às 16h30, no sábado, em São Januário. Um triunfo é importante para tentar colar nos quatro primeiros. A rodada marcará alguns confrontos diretos como Goiás (4ª) x CSA (6º) e CRB (5º) x Guarani (7º). O Botafogo visita o Cruzeiro, enquanto o Avaí enfrenta o Confiança, em Sergipe.

Confira as probabilidades de acesso na Série B do Brasileirão

1º – Coritiba – 94%

2º – Botafogo – 82%

3º – Avaí – 74%

4º – Goiás – 50%

5º – CRB: – 46%

6º – CSA – 25%

7º – Guarani – 16%

8º – Vasco – 9%

9º – Náutico – 2%

10º – Sampaio Corrêa – 2%

11º – Remo – 0%

​12º – Cruzeiro – 0%

13º – Vila Nova – 0%

14º – Operário-PR – 0%

15º – Ponte Preta – 0%

16º – Brusque – 0%

17º – Londrina – 0%

18º – Vitória – 0%

19º – Confiança – 0%

20º – Brasil de Pelotas – 0%

* Números do portal “Infobola”, do matemático Tristão Garcia.

Relembre a nota de corte das últimas edições da Série B

G4 final da Série B de 2020: Chapecoense, América-MG, Juventude, Cuiabá – Pontuação do quarto colocado: 61.

G4 final da Série B de 2019: RB Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO – Pontuação do quarto colocado: 62.

G4 final da Série B de 2018: Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás – Pontuação do quarto colocado: 60.







G4 final da Série B de 2017: América-MG, Internacional, Ceará e Paraná – Pontuação do quarto colocado: 64.

G4 final da Série B de 2016: Atlético-GO, Avaí, Vasco e Bahia – Pontuação do quarto colocado: 63.



G4 final da Série B de 2015: Botafogo, Santa Cruz, Vitória e América-MG – Pontuação do quarto colocado: 65.

G4 final 2014 da Série B de 2014: Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí – Pontuação do quarto colocado: 62.

G4 final da Série B de 2013: Palmeiras, Chapecoense, Sport e Figueirense – Pontuação do quarto colocado: 60.

G4 final da Série B de 2012: Goiás, Criciúma, Athletico-PR e Vitória – Pontuação do quarto colocado: 71.

G4 final da Série B de 2011: Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Sport – Pontuação do quarto colocado: 61.

G4 final da Série B de 2010: Coritiba, Figueirense, Bahia e América-MG – Pontuação do quarto colocado: 63.



G4 final da Série B de 2009: Vasco, Guarani, Ceará e Atlético-GO – Pontuação do quarto colocado: 65.

G4 final da Série B de 2008: Corinthians, Santo André, Avaí e Grêmio Barueri – Pontuação do quarto colocado: 63.

G4 final da Série B de 2007: Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória – Pontuação do quarto colocado: 59.

G4 final da Série B de 2006: Atlético-MG, Sport, Náutico e América-RN – Pontuação do quarto colocado: 61.

