Vasco pega o Vitória no Brasileirão para ampliar série invicta na temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Embalado após duas vitórias de virada, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), pela 25ª rodada, para aumentar sua sequência invicta na temporada.

O Vasco está há sete jogos sem perder, sendo quatro vitórias e três empates, contando jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Nesta semana, enfrentou o Athletico-PR duas vezes em São Januário, uma por cada competição, vencendo ambas por 2 a 1, de virada. Com 31 pontos, o Vasco passou a brigar por vagas nas competições internacionais na próxima temporada e ainda tem um jogo a menos, diante do Cuiabá.

Na quinta-feira, o cruzmaltino venceu o Athletico pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de volta, em Curitiba (PR), será disputado apenas em 11 de setembro, o técnico Rafael Paiva deve escalar o que tem de melhor.

O lateral-direito Paulo Henrique (PH) estava suspenso, mas Puma Rodríguez foi bem, marcando um gol. PH, porém, é mais consistente na defesa e deve ser titular. O zagueiro João Victor, que está suspenso para o jogo de volta, pode jogar sem nenhuma preocupação. Sforza também entrou bem e briga por vaga com Mateus Carvalho no meio campo.

Com o desfalque de Adson, que está com uma fratura na tíbia e passará por cirurgia, Rayan começou jogando no último jogo. Entretanto, o novo reforço chileno Jean David foi bem e pode ganhar a vaga. A expectativa fica por conta de dois retornos: o meia Philippe Coutinho, que estava com covid-19, e o atacante David, após celulite facial (inflamação no rosto).

Paiva comemorou as duas viradas, mas admitiu que o Vasco tem saído muitas vezes atrás do placar. “Temos tomado mais gols do que gostaríamos. Mas destaco a capacidade que a gente tem de se controlar, sem entrar em desespero. Não gostaríamos de tomar esses gols, mas em são Januário a torcida empurra muito e sempre temos condição de ganhar.”

Já o Vitória está há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate. Dentro de casa, por outro lado, conquistou quatro pontos nas duas últimas partidas. Na última rodada perdeu por 2 a para o São Paulo, no Morumbis. Assim, soma 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º lugar, logo abaixo do Fluminense, com 24.

O técnico Thiago Carpini tem dois retornos: o zagueiro Neris, que estava suspenso, e o volante Luan Vinícius, que não enfrentou o São Paulo porque pertence ao clube paulista. Neris formará dupla com Wagner Leonardo. Já Luan pode entrar no lugar de Ricardo Ryller, que está com um trauma no ombro e é dúvida.

Uma baixa importante é Matheuzinho, que teve lesão muscular confirmada e está fora por 15 dias. Assim, o trio ofensivo deve contar com Janderson, ao lado de Alerrandro e Osvaldo.

Carpini lamentou a derrota para o São Paulo, mas foi realista. “Sabemos que não era nosso campeonato, mas queríamos beliscar um ponto. Nosso campeonato é domingo, em casa, contra o Vasco, mais próximo nessa briga. Depois temos uma sequência de confrontos diretos, contra Atlético-GO e Juventude. São esses jogos que a gente precisa se preparar melhor.”

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Machado; Janderson, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet; Jean David, Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO – Luiz Flávio De Oliveira (SP).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).