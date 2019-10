Vasco pede desculpas por declaração de jogador sub-17 sobre incêndio em CT do Flamengo

Rio – Por meio das suas redes sociais, o Vasco pediu desculpas pelas declarações de um jogador da sua equipe sub-17 no clássico contra o Flamengo. Após o empate que classificou o Rubro-negro para a final da Taça Rio houve uma briga generalizada na Gávea.

O atleta do Vasco teria dito após o apito final que o “Flamengo deveria se preocupar em pagar a dívida dos jogadores que morreram”, em referência a tragédia do Ninho do Urubu que vitimou atletas da base rubro-negra no começo do ano.

“O Club de Regatas Vasco da Gama pede desculpas a todos que, justificadamente, se sentiram ofendidos pela declaração de um de seus atletas ao fim do clássico diante do Flamengo, válido pela Taça Rio sub-17. O Clube não compactua com esse tipo de postura em relação a uma tragédia sobre a qual o Vasco da Gama, desde o início, se mostrou solidário. O atleta reconhece o erro e lamenta profundamente sua ação”, diz a nota do Vasco.