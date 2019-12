Vasco passa o Flamengo e se torna o clube com mais sócios-torcedores do Brasil

Lançada há oito dias, a campanha do Vasco para atrair sócios-torcedores foi mais do que bem-sucedida. Nesta terça-feira, o clube anunciou que passou dos 140 mil sócios, ultrapassou o Flamengo no ranking e se tornou o time com o maior número de sócios no futebol brasileiro.

De acordo com os dados extraídos do site oficial do programa de sócio-torcedor do clube (sociogigante.com), o Vasco já soma mais de 143 mil associados. Há uma contagem em tempo real no site. O Flamengo, segundo da lista, informa que a marca passa dos 139 mil sócios.

O Vasco realizou nos últimos dias uma força-tarefa para alavancar o número de associados. O clube aderiu à “Black Friday”, tradicional data em que várias lojas oferecem descontos em seus produtos, e lançou planos pela metade do preço.

A promoção iria até 30 de novembro, mas com o sucesso da campanha, depois de alcançar 100 mil associados, o clube resolveu estender os descontos até o próximo domingo, quando o Vasco faz seu último jogo no Brasileirão. A meta, agora, é chegar nos 200 mil.

O “Camisas Negras” é o plano mais popular, com o valor promocional da mensalidade de R$ 7,98. Ele não garante descontos na aquisição de ingressos, apenas dá ao associado o direito de poder concorrer a entradas a cada jogo. A promoção é válida nos primeiros seis meses e o preço volta ao normal após esse período.

Segundo o presidente Alexandre Campello, o Vasco teve um acréscimo de quase R$ 2 milhões na receita de sócios por conta do boom das adesões, que fizeram com o que o clube saltasse, há dois meses, de 30 mil associados para mais de 140 mil. Jogadores do elenco, como Leandro Castán e Talles Magno, ex-atletas e artistas contribuíram para a mobilização.

MUDANÇA PARA O MACARANÃ – A CBF atendeu à solicitação do Vasco e alterou de São Januário para o Maracanã o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, às 16 horas, pela rodada final do Brasileirão. O clube cruzmaltino entrou com o pedido junto à entidade em razão do forte apelo da torcida, que prometeu lotar o estádio.

O objetivo do Vasco na reta final da competição é se garantir na Copa Sul-Americana. O time carioca é o 12º, com 47 pontos, e, antes de encerrar a sua participação no torneio diante da Chapecoense, enfrenta nesta quinta-feira o Bahia, às 19h15, na Fonte Nova.