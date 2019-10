Vasco não terá Talles Magno contra Botafogo

O Vasco não terá o atacante Talles Magno no jogo da próxima quarta contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O jogador se apresentou nesta terça (15) à seleção brasileira sub-17.

Sem a jovem revelação vascaína, o atacante Rossi prevê as mudanças que devem acontecer no time do técnico Vanderley Luxemburgo: “Se jogarmos com o Felipe Ferreira, por exemplo, é um cara com mais toque de bola. Nosso time tenta ficar mais com a bola”.

Rossi comentou ainda o fato de o Vasco encarar novamente o técnico Alberto Valentim, que treinou o time antes de Luxemburgo e comandava o Avaí no recente empate sem gols com os catarinenses no estádio da Ressacada: “Sabemos que ele gosta de treinar jogadas ensaiadas. Quase nos surpreendeu em Florianópolis. Vamos ficar ligados para não sermos surpreendidos”.