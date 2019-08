Vasco mira vaga na Sul-Americana

Até o fim do primeiro turno do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, o Bahia em São Januário e a Chapecoense na Arena Condá. Mais do que ficar definitivamente longe da “zona confusão”, como gosta de dizer Vanderlei Luxembugo, a equipe carioca aspira a figurar entre os clubes classificados para a Copa Sul-Americana.

O Vasco tem 20 pontos e ocupa o 14º lugar no Brasileirão. O time de Luxemburgo está a apenas um ponto do Grêmio, último clube a figurar entre os classificados à Sul-Americana na 12ª colocação.

Para chegar até a Sul-americana, o time de São Januário vai precisar correr muito. Disposição que evolui em consonância a disposição tática dentro de campo, como explica o preparador físico, Antônio Melo, em entrevista à Vasco TV.

“Corremos muito contra o CSA, mais ainda contra o Flamengo e menos contra o São Paulo. Este jogo chama mais atenção, porque as ações táticas foram mais coordenadas e exigiram menor esforço dos jogadores”, explica.

O Vasco lançou vídeo contra a homofobia no canal oficial do clube no youtube. O material traz Talles Magno, Leandro Castan e Fernando Miguel repudiando qualquer preconceito e discriminação. O clube responde procedimento preliminar da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva sobre os cantos homofóbicos de parte da torcida ocorridos, no último (25), na vitória de 2 a 0, contra o São Paulo em São Januário.

O Vasco também quitou esta semana parte dos salários de jogadores e funcionários.