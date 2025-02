Vasco Matos desiste de investida do Botafogo e vai permanecer como técnico do Santa Clara

Depois de estar muito próximo de um acordo para assumir o comando do Botafogo, a negociação envolvendo o treinador Vasco Matos e o clube carioca sofreu uma reviravolta. Nesta quarta-feira, o Santa Clara, de Portugal, anunciou renovação de contrato do profissional até junho de 2027.

“Vasco Matos até 2027! Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita paixão pelos Açores”, postou o clube português em suas redes sociais festejando a permanência do profissional à frente do elenco profissional.

A notícia pressiona ainda mais a diretoria botafoguense. Desde a saída de Artur Jorge, a agremiação tenta achar um nome para comandar o elenco de profissionais. Por enquanto, o time principal continua sendo dirigido pelo interino Claudio Caçapa.

Um dos motivos que travaram a vinda de Vasco Matos foi o fato de a licença do treinador português não ser compatível com as exigências da Conmebol para comandar a equipe em partidas da Libertadores.

Em meio a esse clima de indefinição, o Botafogo se prepara para a sua segunda decisão de título na temporada. Nesta quinta-feira, o time carioca visita o Racing, da Argentina, no primeiro jogo pelas finais da Recopa Sul-Americana.

No fim de semana, a equipe tem mais um confronto importante, mas pelo Campeonato Carioca. Em sexto lugar, os botafoguenses encaram o Vasco para tentar terminar essa fase entre os quatro primeiros colocados a fim de participar das semifinais do Estadual.