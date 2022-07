Vasco marca no fim e arranca empate com o Corinthians no Brasileirão Sub-20 O artilheiro Arthur Sousa marcou para o Timão, mas GB fez o gol do Gigante da Colina aos 46 minutos do segundo tempo, e a partida terminou 1 a 1







Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Corinthians e Vasco empataram por 1 a 1, na Fazendinha. Arthur Sousa marcou para os mandantes, e aos 46 minutos do segundo tempo, GB deixou tudo igual.

Com o resultado, o Gigante da Colina chega aos 15 pontos, um a menos do que o líder do Grupo B, Athletico-PR. O Timão é o terceiro colocado, com 14 pontos.

O próximo desafio da equipe treinada por Danilo na competição é no domingo (7), às 15h, contra a Chapecoense. No mesmo horário, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino.

O JOGO

Com alguns jogadores que vem treinando no profissional, o técnico Danilo escalou a equipe com: Kauê; Léo Maná, Renato, João Pedro e Vítor Meer; Zé Vitor, Ryan Gustavo e Biro; Matheus Araújo, Felipe Augusto e Kayke.

O Vasco iniciou a partida pressionando o Corinthians no campo de ataque, mas ambas equipes tiveram dificuldades em criar chances de gol. A melhor oportunidade na primeira etapa do Timão veio com Kayke, que finalizou ao lado do gol de Cadu. Já o Gigante da Colina chegou pelo alto com Julião, que errou o cabeceio e mandou por cima.

Após o intervalo, o time da casa teve boa chance com Matheus Araújo. O meia fez boa jogada com Biro e bateu com força, exigindo boa defesa do goleiro vascaíno.

Aos 33 minutos, Arthur Sousa, que havia entrado na metade do segundo tempo, abriu o marcador para o Timãozinho. Ele recebeu cruzamento de Léo Maná, girou sobre a marcação e finalizou por debaixo das pernas de Cadu.

Após o gol, o Corinthians recuou suas linhas e o Vasco se lançou ao ataque em busca do empate. Aos 46 minutos do segundo tempo, GB recebeu cruzamento da direita e tocou com categoria para o fundo das redes, deixando tudo igual na Fazendinha. O garoto também entrou no decorrer da etapa final.

