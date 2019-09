Vasco leva troféu e quebra hegemonia do Flamengo no remo em 2019

Rio – A equipe de remo do Vasco venceu cinco das 12 provas disputadas pela 55ª edição Regata Remo do Futuro. O feito atingido na manhã deste domingo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, rendeu ao Cruzmaltino o Troféu Guilherme Arinos e quebrou a hegemonia do Flamengo, que estava invicto na temporada de 2019.

A competição, promovida pela Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (FRERJ), conto com remadores com idade a partir de 12 anos. Entre os clubes participantes estavam: Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama, Guanabara, Piraquê e Escola Naval. O presidente da SUDERJ, Thiago Ribeiro de Paula, também marcou presença no evento. Thiago Ribeiro de Paula, presidente da SUDERJ e Paulo Carvalho, presidente da FRERJ – Divulgação

A próxima regata será a quinta e última etapa do Campeonato Estadual, que acontecerá no

próximo dia 13, a partir das 8h50m, no Estádio de Remo da Lagoa, com entrada gratuita.