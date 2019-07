Vasco leva jogo com CSA para Cariacica e acerta contrato com novo patrocinador

O jogo entre Vasco e CSA, dia 4 de agosto, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pois em São Januário estará sendo instalada nova iluminação. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira, no site da CBF.

Também fora de campo, a diretoria vascaína anunciou um contrato de patrocínio de três anos com a KONAMI Digital Entertainment. O anúncio oficial ocorreu durante a Feira Game XP, que acontece no Parque Olímpico do Rio.

A partir do jogo deste sábado, contra o Palmeiras, às 17 horas, no Allianz Parque, o time cruzmaltino usará nas mangas do uniforme o logo do jogo Pro Evolution Soccer (PES) 2020.

O Vice-Presidente de Marketing do Vasco, Bruno Maia, celebrou a parceria. “A Konami, através do Pro Evolution Soccer, já era um parceiro que investia no clube e que agora reconhece o trabalho de imagem que temos feito, a maneira como tratamos nossos parceiros e o início de recuperação financeira do clube. Isso fez com que tenhamos subido o nível desta relação e tornado, agora, o Vasco um dos grandes clubes mundiais patrocinados por eles. É um contrato de três anos que vai permitir uma parceria longa, em cima da qual poderemos iniciar o desenvolvimento de atividades de eSports no Clube, participando gradativamente de eventos, inicialmente do PES 2020.”