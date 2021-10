Vasco lança financiamento coletivo para a confecção de estátua de Roberto Dinamite em São Januário O clube anunciou a campanha e convocou a torcida a fazer doações para a homenagem ao seu maior ídolo. O artista plástico Mario Pitanguy será responsável pela confecção

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira, o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo, que visa a confecção de uma estátua do ídolo Roberto Dinamite em São Januário. Para o iniciativa, o Cruz-Maltino contratou o artista plástico Mario Pitanguy, que fez a estátua de Ayrton Senna, instalada na praia de Copacabana.

Em 2021, o craque completa 50 anos desde que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Foi no dia 25 de novembro de 1971, diante do Internacional, quando o então garoto driblou quatro marcadores e estufou a rede do adversário. Na manhã seguinte, a manchete do Jornal dos Sports consagraria um apelido que entraria para a história do Vasco: Roberto Dinamite.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro



Para comemorar uma data tão emblemática, o Vasco pretende por meio de um financiamento coletivo confeccionar uma estátua para eternizar seu maior ídolo no gramado de São Januário. Com isso, o vascaíno que quiser participar poderá fazer doações a partir de R$ 25,00 (com direito a certificado de participação na campanha). Para acessar a campanha clique aqui

Além disso, o torcedor que fizer uma contribuição no valor de R$ 1.000,00 terá direito a eternizar o seu nome na base da estátua de Roberto. A homenagem ficará localizada no gramado de São Januário em frente à curva da arquibancada. As recompensas oferecidas aos doadores incluem, além do certificado e do nome na homenagem, moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua.

Em entrevista ao site oficial do clube, o presidente Jorge Salgado falou sobre a homenagem, que pretende eternizar a figura do maior artilheiro da história do Vasco da Gama.



+ Riquelme agradece apoio de Diniz e celebra boa fase como titular do Vasco: ‘É uma honra e um sonho’

– Roberto Dinamite, sem dúvida nenhuma o maior ídolo do Vasco, maior artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro. Durante muitos e muitos anos foi o jogador símbolo do Vasco. Nós vamos então prestar uma justa homenagem a esse grande ex-jogador, nosso ídolo eterno, Roberto Dinamite! Parabéns, Roberto! Parabéns a todos os envolvidos nessa campanha! É uma campanha que será exitosa e das mais justas com você, Roberto! – disse o presidente.

Confira alguns feitos de Roberto Dinamite ao longo de sua carreira



– Jogador que mais vezes atuou pelo Vasco (1.110 jogos)

– Maior artilheiro da história do Vasco da Gama (708 gols)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do RJ (279 gols)

– Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)

– Maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais:

– Vasco x Flamengo (27 gols x 19 gols de Zico)

– Vasco x Fluminense (36 gols x 12 gols de Waldo)

– Vasco x Botafogo (25 gols x 17 gols de Quarentinha)

– Autor do gol mais bonito da história do Maracanã (1976)

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais