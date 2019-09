Vasco intensifica preparação para embate contra Corinthians no domingo

O Vasco já se prepara no Centro de Treinamento Almirante, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para encarar o Corinthians, no próximo (29), em São Paulo. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo deve Werley no lugar do zagueiro colombiano Henríquez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“O nosso elenco está preparado e bem servido na posição”, avaliou o zagueiro Leandro Castán, que não revelou quem fará dupla com ele na defesa vascaína.

Castán também falou sobre a vantagem de seis seis pontos do Vasco em relação ao Fluminense: o trricolor abre o pelotão da zona do rebaixamento com 18 pontos. “É fundamental ficar cada vez mais longe dessa zona da confusão. É manter isto e tentar ganhar alguns jogos pra conseguir, até o final do campeonato, olhar alguma coisa pra cima”.

O Cruzmaltino está em 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, quinto colocado, joga nesta (25) contra o Independiente del Valle, no Equador, pela semifinal da Copa Sul-Americana. “A equipe do Corinthians é muito intensa e mesmo jogando no meio da semana, tenho certeza que eles vão vir com tudo. Então a gente não pode se apegar nisso, temos que estar focados e trabalhar para o jogo de ”.

O Vasco deve ir à Justiça para liberar Talles Magno da seleção brasileira. O jogador foi convocado para o Mundial Sub-17 e pode desfalcar o clube carioca em dez jogos do Brasileirão. O Gigante da Colina ainda busca um jogador de meio-campo como último reforço para o elenco de Luxemburgo. Um dos cotados é Felipe Pereira do CRB. O prazo para inscrição de jogadores no campeonato nacional termina nesta -feira (27).