Vasco inicia venda de ingressos para torcedores jogarem no CT do clube Evento no dia 22 de agosto será nos moldes do 'Jogue na Colina' e contará com presença de ídolos do clube. Preços dos ingressos para jogo-treino variam entre R$ 900 e R$ 1,7 mil

Os torcedores do Vasco poderão entrar em campo no CT que vem sendo construído pelo clube. Neste sábado, o Cruz-Maltino anunciou como uma das comemorações pelos 122 anos de sua fundação será a realização de um evento no Nosso CT.

Com formato semelhante ao “Jogue na Colina”, o evento permitirá que sócios e demais torcedores disputem um jogo-treino no gramado do CT cruz-maltino. De acordo com o site oficial do Vasco, cada equipe contará com 11 torcedores que irão escolher tanto o horário quanto a posição na qual querem jogar.

A iniciativa tinha sido adiantada pelo mandatário do Vasco, Alexandre Campello, em um pronunciamento na VascoTV no qual detalhou como estavam as obras do local.

Além do jogo-treino, o Cruz-Maltino promoverá a realização de um Jogo-Treino Premium. Nesta categoria, cada time contará com o reforço de um ídolo.

Os associados do Cruz-Maltino têm descontos em ambas as categorias. Os valores do Jogo-Treino Comum variam entre R$ 900 e R$ 1,2 mil.

Para o Jogo-Treino Premium, por sua vez, os ingressos variam entre R$ 1,4 mil e R$ 1,7 mil. O Vasco anuncia que as vagas são limitadas.

Quem participar ganhará uma gym bag contendo uma camisa oficial e exclusiva do Nosso CT, um calção preto, uma meia preta ou branca, máscara de proteção e um tubo de álcool gel. Os demais detalhes estão aqui .

