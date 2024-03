Vasco goleia a Portuguesa e pega o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/03/2024 - 20:41 Para compartilhar:

O Vasco está garantido na semifinal do Campeonato Carioca. Na volta do time a São Januário, neste domingo, pela 11.ª rodada da Taça Guanabara, o time do técnico Ramón Diaz confirmou o favoritismo e bateu a Portuguesa por 4 a 0, com gols de Payet, Adson, Vegetti e David.

Com 22 pontos, saltou para a terceira colocação, e pela terceira vez consecutiva, garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, onde desta vez, irá encarar o azarão Nova Iguaçu, vice-líder, com 24. A outra semifinal vai ser entre Flamengo, líder com 27, e o Fluminense, quarto, com 21.

A oportunidade de concorrer pelo título estadual, porém, não será tão fácil. Até aqui, na temporada, o time de Ramón Díaz disputou 12 jogos oficiais e mais dois amistosos, onde conquistou nove vitórias, quatro empates e sofreu apenas uma derrota, justamente para o Nova Iguaçu, adversário da semifinal.

Serão dois jogos, com vantagem do empate no agregado para o time com melhor campanha na primeira fase, no caso a equipe da Baixada Fluminense. O primeiro confronto será disputado dia 10, em São Januário.

O jogo também marcou a volta do Vasco a São Januário, depois de mais de um mês jogando pelo Brasil e em outros estádios no Rio de Janeiro. A última partida em seu estádio havia sido no dia 25 de janeiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira.

O Vasco mostrou desde o apito inicial, que não iria apenas segurar o resultado. Logo aos dois minutos, Vegetti recebeu lançamento de João Victor, conduziu e serviu Payet na área. O camisa 10 só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar da partida.

E o brilho do astro francês não parou por aí. Aos 30, Payet deu um lindo drible na ponta esquerda, e tocou na área para Galdames. O chileno, de primeira, serviu Adson, que chutou no canto e ampliou a vantagem do time de São Januário. A Portuguesa até esboçou uma reação e quase diminuiu com Joazi, mas o jogo foi para o intervalo em 2 a 0 para a equipe da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco quase fez o terceiro com Sforza, em cruzamento de Payet, mas o argentino chegou atrasado. Mas não demorou para sair o terceiro. Aos 19, Payet deu um lindo lançamento para Vegetti, que tocou na saída de Dida e colocou 3 a 0 no placar.

O dia era mesmo do Vasco. Aos 37, Payet novamente avançou pelo meio, driblou até o árbitro e tocou na medida para David, que também tocou na saída de Dida e fechar o placar em 4 a 0 para o Vasco.

Agora, o Vasco volta suas atenções para outra competição. Nesta quinta-feira, a partir das 20h, enfrenta o Água Santa, em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, a Portuguesa, que terminou o estadual na sétima colocação, com 14 pontos, também joga no domingo, pela semifinal da Taça Rio. Vai pegar o Boavista, em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 4 X 0 PORTUGUESA-RJ

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; Sforza (Praxedes), Galdames (De Lucca) e Payet; Adson (Rossi) e Vegetti (David). Técnico: Ramón Díaz.

PORTUGUESA – Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; João Paulo (Coppetti), Wellington Cézar, Anderson Rosa (Vinícius) e Lucas Santos (Guilherme Silveira); Cesinha (Pedrinho) e Patrick Carvalho (Hernane Brocador). Técnico: João Carlos Ângelo.

GOLS – Payet, aos dois, Adson, aos 30 da etapa inicial, e Vegetti, aos 19, e David, aos 37 da etapa final.

CARTÕES AMARELOS – Anderson Rosa, Wellington Cézar (Portuguesa).





ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

