Edição Da Semana

O Vasco consultou as condições de mais uma joia do futebol sul-americano. Para a ponta esquerda, a posição que o Cruz-Maltino pretende investir pesado, o nome sondado foi o de Brian Aguirre, atacante de 20 anos do Newell’s Old Boys, da Argentina.

Hoje, o Newell’s Old Boys-ARG vive a expectativa da abertura da próxima janela de transferência para que propostas da Europa cheguem por Brian Aguirre. Mas isso não significa que o futebol brasileiro está descartado. Vale destacar que o LANCE! noticiou que o Vasco pretende gastar até R$ 25 milhões e a prioridade é um ponta esquerda.

O Racing, da Argentina, também foi outro clube que procurou saber as condições de Brian Aguirre. Com a lesão do atacante colombiano Carbonero, busca um novo titular da posição. No entanto, o clube argentino não tem chances de contratar o jovem atacante e está descartado.

O contrato de Brian Aguirre com o Newell’s Old Boys-ARG vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Nas últimas partidas, o atacante tem sido titular e se tornou um dos principais destaques do clube argentino.

Brian Aguirre foi revelado pelo Newell’s Old Boys-ARG e atua pelo time profissional desde 2020. Ao todo esteve em campo em 22 partidas e deu três assistências. O atacante ainda não balançou a rede. Além disso, representou a seleção da Argentina, em quatro jogos, no Sul-Americano sub-20, e também não marcou gols.



