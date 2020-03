Vasco faz promoção para colocar 60 mil torcedores no Maracanã, contra o ABC

Sempre que a situação fica difícil para um time de futebol, a solução dos dirigentes é apelar para as arquibancadas. Agindo desta forma, a diretoria do Vasco faz uma campanha para colocar 60 mil torcedores no Maracanã, quinta-feira, às 21h30, diante do ABC, pela Copa do Brasil.

A diretoria está usando nas redes sociais a hashtag #60milVascainosNoMaraca. A iniciativa parece que terá sucesso, pois 25 mil bilhetes já haviam sido negociados nesta terça-feira. Os preços variam de R$ 24 a R$ 165.

No ano passado, a torcida cruzmaltina mostrou sua força e lotou o Maracanã, frente a Chapecoense, no empate por 1 a 1, quando 67.395 torcedores estiveram presentes.

Sem grandes recursos para reforçar a equipe, que caiu precocemente na Taça Guanabara e estreou apenas com empate, por 1 a 1, com o Resende, na Taça Rio, a diretoria do Vasco tentou reintegrar dois dos três jogadores que afastou no início do ano.

Cláudio Winck aceitou a proposta e vai voltar a treinar com o restante do grupo nesta semana, enquanto Bruno Cesar recusou a oferta. O terceiro atleta afastado é Rafael Galhardo, que não foi procurado pelos dirigentes.

Depois do duelo com o ABC, pela Copa do Brasil, o Vasco volta a campo pela segunda rodada da Taça Rio, domingo, às 16 horas, fora de casa, diante do Volta Redonda.