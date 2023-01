Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 7:00 Compartilhe





O novo time do Vasco já começou a ganhar forma. De nove nomes, sete foram anunciados oficialmente pelo clube. Em comparação com os jogadores do ano passado, em tese, as peças são mais qualificadas. Inclusive, conta com atleta que disputou a Copa do Mundo no Qatar.

+ Confira as principais movimentações do Vasco no Mercado da Bola do LANCE!

Hoje o Vasco tem a possibilidade de investir pesado no futebol, tendo em vista que vai disputar a principal competição do Brasil. Em 2023, o Cruz-Maltino contratou dois jogadores a menos, em comparação a janeiro de 2022. São nove contra 11. Muitos dos reforços que chegaram nesta mesma época do ano passado saíram antes da temporada acabar. Somente três deles permaneceram: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Edimar.





O Vasco gastou quase R$ 90 milhões. No entanto, este valor não foi utilizado neste momento. Vale destacar que o pagamento de alguns dos jogadores será parcelado. Em janeiro de 2022, o Cruz-Maltino sequer sonhava em gastar tal valor.

Por outro lado, perdeu o principal destaque Andrey Santos, que foi anunciado pelo Chelsea, da Inglatera. Mas, hoje, o dinheiro não é empecilho para buscar uma reposição. O Vasco deve ir ao mercado para suprir a ausência da cria da base, além de um meia de peso.

CONFIRA OS REFORÇOS DO VASCO PARA 2023:

– Ivan (goleiro): empréstimo com a possibilidade fixação ou até obrigatoriedade de compra

– Puma Rodríguez (lateral-direito): R$ 10 milhões

– Léo (zagueiro): R$ 16 milhões parcelados

– Robson (zagueiro): empréstimo

– Lucas Piton (lateral-esquerdo): R$ 16,5 milhões parcelados

– De Lucca (volante): sem custos

– Jair (volante): R$ 13,2 milhões parcelados

– Luca Orellano (meia-atacante) R$ 20,7 milhões à vista

– Pedro Raul (atacante): R$ 10,4 milhões à vista

CONFIRA OS JOGADORES QUE O VASCO CONTRATOU ATÉ MEADOS DE JANEIRO DE 2022:

– Thiago Rodrigues (goleiro)

– Weverton (lateral-direito)

– Anderson Conceição (zagueiro)

– Luis Cangá (zagueiro)

– Edimar (lateral-esquerdo)

– Yuri Lara (volante)

– Matheus Barbosa (volante)

– Vitinho (meia)

– Bruno Nazário (meia)

– Isaque (meia)

– Raniel (atacante)





E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias