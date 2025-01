Vasco faz ‘duelo de invictos’ com o surpreendente Maricá em São Januário

Invictos e na zona de classificação às semifinais do Campeonato Carioca, Vasco e Maricá se enfrentam nesta terça-feira em São Januário, às 19h, pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O cruzmaltino é terceiro colocado, com nove pontos, enquanto o novato, mandante do jogo, é líder isolado, com 11.

O Vasco teve um começo irregular com um elenco formado em sua grande maioria por jovens da base e atletas que retornaram de empréstimos, sob o comando de Ramon Lima, do sub-20. Há duas rodadas, porém, sob o comando de Fábio Carille, passou a utilizar seus titulares e começou a empolgar seus torcedores.

Embalado desde a estreia do técnico Fábio Carille, com duas vitórias consecutivas, o time deve ir a campo com a mesma escalação dos últimos jogos, contra Madureira (2 a 0) e Portuguesa (4 a 1). Reserva neste início de trabalho do novo treinador, o meia Dimitri Payet sonha com uma oportunidade no time titular.

Apesar de parte da torcida aprovar a ideia, as chances são pequenas, pois Carille não enxerga com bons olhos uma “dobradinha” entre o francês e Philippe Coutinho no meio-campo. Com isso, Alex Teixeira deve ser mantido, formando o trio de ataque com Coutinho e Vegetti, artilheiro da competição com três gols.

“Entendo que são dois grandes jogadores e com características diferentes. O Payet é um exímio passador, enquanto o Coutinho tem como principal qualidade o drible. Ambos conseguem derrubar uma marcação adversária. Vamos usar um de cada vez, para não correr o risco de perder os dois de uma só vez. Ambos são importantes”, disse o técnico.

Fora dos últimos jogos, o zagueiro Maurício Lemos tem chance de ser relacionado pela primeira vez. Um dos reforços anunciados para 2025, o uruguaio segue treinando no CT Moacyr Barbosa para aprimorar a forma física e vive a expectativa de estrear com a camisa vascaína.

Por outro lado, o Maricá chega após empate por 2 a 2 com o Sampaio Corrêa. Desde o ano passado sob o comando de Reinaldo, ex-centroavante de Flamengo e São Paulo entre outros, o time é o grande destaque do futebol carioca neste início de temporada.

Estreante na primeira divisão estadual, o Maricá tem três vitórias e dois empates até o momento. Duas vitórias foram contra candidatos ao título deste ano, Botafogo e Fluminense, o que aumenta a moral do “Tsunami”, como é chamado.

Sem novidades, o time deve ir a campo com a mesma escalação das últimas duas partidas. A única dúvida está no ataque, onde Sérgio e Jefferson disputam uma vaga ao lado de Denilson, referência do setor ofensivo e um dos destaques com dois gols.

FICHA TÉCNICA

MARICÁ X VASCO

MARICÁ – Dida; Magno Nunes, Felipe Carvalho, Mizael e João Victor; Vinícius Matheus, Ramon, Gutemberg e Walber; Sérgio (Jefferson) e Denilson. Técnico: Reinaldo.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Philippe Coutinho, Vegetti e Alex Teixeira. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO – Wallace Rogério Rufino de Lima.

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).