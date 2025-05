Vasco faz 3 a 0 no Fortaleza no Brasileirão com direito ao 50º gol de Vegetti

Mais de um mês depois, o Vasco voltou a vencer na temporada e com muita propriedade. Neste domingo, superou o Fortaleza por 3 a 0 em São Januário, no Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nuno Moreira abriu o placar e Vegetti completou com mais dois gols. A torcida aprovou a atuação do time, que se mostrou mais intenso e com boa qualidade nos passes, marca registrada do técnico Fernando Diniz, que fez sua estreia no estádio vascaíno.

O Vasco não vencia desde 12 de abril, quando fez 3 a 1 no Sport, em casa, pela terceira rodada. Desde então, teve nove partidas, com três empates e seis derrotas, quatro delas seguidas. Destaque do jogo, Vegetti chegou ao seu 17º gol na temporada e ao 50º desde que chegou ao Vasco – foram dez gols em 2023 e 23 em 2024. O argentino também chegou a sete gols no Brasileirão, dividindo a artilharia com Arrascaeta, do rival Flamengo.

Com o resultado, o time carioca chegou a dez pontos, em décimo lugar. Já o Fortaleza, que estava há sete jogos sem perder na temporada, com duas vitórias e cinco empates, segue com dez pontos, mas em 13º.

Os primeiros lances do jogo foram quentes. O Fortaleza quase marcou após Léo Jardim sair errado, mas a defesa deu conta do recado. Depois, com apenas dois minutos, o Vasco abriu o placar com Nuno Moreira. O português tabelou com Hugo Moura, recebeu de volta no lado esquerdo da área e chutou colocado no ângulo oposto para fazer um golaço.

O Fortaleza teve chances perigosas depois disso. Lucero quase empatou ao completar cruzamento de Pikachu, mas a bola saiu por cima. Depois, o Vasco balançou novamente a rede Philippe Coutinho, mas a arbitragem pegou saída de bola na lateral. O time cearense perdeu intensidade na reta final, enquanto o Vasco abusou dos chutes de longe.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, ainda mais rápido. Vegetti ampliou o placar para o Vasco com apenas 53 segundos. Paulo Henrique disparou pela direita, aplicou o ‘drible da vaca’ e cruzou. O atacante argentino apareceu na pequena área apenas para completar com o pé esquerdo.

Logo depois, o Fortaleza respondeu com Lucero, que chutou, mas Léo Jardim defendeu no reflexo. Em outro lance, Pochettino recebeu na direita e chutou forte da entrada da área para nova defesa do goleiro vascaíno.

Aos 22 minutos, os dois times ficaram com dez jogadores em campo. Marinho, do Fortaleza, foi expulso após dar cotovelada no peito de Lucas Piton. Já Coutinho, do Vasco, recebeu o cartão vermelho por empurrar a cabeça de Marinho, gerando bastante discordância e reclamação.

O Vasco seguiu melhor no jogo e quase fez o terceiro em chute cruzado de Rayan dentro da área, que acertou a trave oposta. Depois, Nuno Moreira marcou novamente ao receber livre na área, mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR.

Mas aos 34 minutos, o Vasco conseguiu fazer 3 a 0 com uma jogada que o torcedor conhece bem. Lucas Piton foi acionado na esquerda por Nuno Moreira e cruzou por baixo. Na segunda trave, Vegetti se jogou para completar de carrinho e fazer seu segundo gol na partida.

Mesmo com a desvantagem, o Fortaleza tentou voltar para o jogo e teve boa chance com Pochettino, mas Léo Jardim saltou bem para espalmar. Com algumas substituições nos últimos minutos, o Vasco conseguiu manter a intensidade na marcação e confirmou a vitória.

Na décima rodada, o Vasco faz o clássico com o Fluminense no Maracanã, no Rio, às 18h30 do sábado. No domingo (25), às 20h30, o Fortaleza recebe o Cruzeiro no Castelão, em Fortaleza (CE).

No meio de semana, porém, os dois têm os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na terça-feira, às 19h, o Vasco recebe o Operário-PR em São Januário. Na quarta, às 19h, o Fortaleza joga com o Retrô-PE no Castelão. Ambos empataram por 1 a 1 no duelo de ida.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 FORTALEZA

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Paulinho) e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Mauricio Lemos) e Philippe Coutinho; Rayan (Loide Augusto), Vegetti e Nuno Moreira (Adson). Técnico: Fernando Diniz.

FORTALEZA – João Ricardo; Mancuso (Marinho), Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez), Lucas Sasha (Pol Fernández) e Pochettino; Yago Pikachu (Deyverson), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico. Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Nuno Moreira, aos dois minutos do primeiro tempo. Vegetti, aos 53 segundos e aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES VERMELHOS – Philippe Coutinho (Vasco). Marinho (Fortaleza).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Gustavo e Nuno Moreira(Vasco). Emmanuel Martínez (Fortaleza).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 891.525,00.

PÚBLICO – 12.451 pagantes (12.894 presentes).

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).