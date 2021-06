Vasco falha muito e Avaí vence por 2 a 0 em São Januário

Em um jogo no qual cometeu muitas falhas defensivas, o Vasco foi derrotado por 2 a 0 pelo Avaí, nesta quarta-feira (16) no estádio de São Januário, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o revés, o Cruzmaltino ficou na 14ª posição da classificação, com quatro pontos, enquanto o Leão da Ilha, que conseguiu sua primeira vitória na competição, alcançou a 13ª posição, com os mesmos quatro pontos.

A equipe catarinense abriu o placar logo aos 27 minutos do primeiro tempo, quando, após cruzamento, Vinícius Leite desviou de cabeça para Getúlio, sozinho, apenas conferir para o fundo das redes.

O segundo gol saiu minutos antes do intervalo, quando Léo Matos vacilou na saída de bola e Getúlio dividiu com Vanderlei. A bola então sobrou para Renato, que teve toda a liberdade para ampliar o placar.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o CRB no próximo sábado (19) em São Januário. No mesmo dia o Avaí mede forças com o Remo no estádio da Ressacada.

