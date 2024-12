Vasco evita derrota para o Atlético-GO, mas agrava crise no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 23:46 Para compartilhar:

O filme de terror do torcedor vascaíno no Brasileirão parece não ter fim. Neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca recebeu o lanterna e já rebaixado Atlético-GO em São Januário, e escapou de derrota nos acréscimos, ao empatar por 2 a 2, agravando a crise recente que vive o clube.

Com o resultado, além de chegar a uma sequência de cinco jogos sem vencer, o Vasco foi a 44 pontos, na 10ª colocação, e não tem mais chances de vaga na Pré-Libertadores de 2025.

Apesar disso, os cariocas praticamente erradicaram as chances de rebaixamento, ficando seis acima do Criciúma, primeiro time no Z-4. Já o Atlético-GO, que vinha de três jogos sem vencer, foi a 29 pontos, mas segue na lanterna da competição nacional.

A estreia do ídolo Felipe Maestro no comando técnico do Vasco não começou como o esperado. Mesmo levando perigo aos cinco minutos em chegada de Rayan, que parou em Ronaldo, o time de São Januário voltou a exibir um futebol sem objetividade e foi castigado.

Aos 20, Luiz Fernando recebeu na esquerda, tabelou com Derek na área e chutou no canto, sem chances para Léo Jardim, abrindo o placar para o Atlético-GO. Após um longo período sem chances de gol, os visitantes quase ampliaram com Romão, aos 41, quando de cabeça, o lateral parou em um milagre de Léo Jardim.

No fim da primeira etapa, Rayan se chocou de cabeça com Romão e não teve condições de seguir em campo, obrigando o Vasco a ativar o protocolo de concussão. Payet entrou em seu lugar.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco aumentou a pressão e quase igualou o marcador aos seis, quando Puma Rodríguez recebeu bom passe de Coutinho e cruzou na medida para Vegetti, que de cabeça, mandou no travessão. E o cenário de terror se repetiu.

A resposta do Atlético-GO foi pela direita, quando Shaylon invadiu a área e tocou para Luiz Fernando, livre de marcação, bater de primeira, no cantinho, ampliando a vantagem goiana na partida. Após um longo período sem boas chances, porém, o Vasco voltou a ter esperanças.

Aos 29, Alex Teixeira recebeu pelo meio e tocou para Maxime Dominguez, que tocou no canto e diminuiu o prejuízo. O time carioca então passou a pressionar, e quase igualou o marcador com Payet, de falta, aos 43, mas o francês mandou na rede, pelo lado de fora. O milagre veio aos 47, quando Alex Teixeira recebeu na área e mandou no canto de Ronaldo, fechando o duelo em 2 a 2.

As equipes encerram a temporada 2024 em pouco mais de uma semana. Ainda sonhando com uma vaga na Sul-Americana, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, quando a partir das 19h tem uma batalha direta contra o Atlético-MG, novamente em São Januário, e encerra o Brasileirão contra o já rebaixado Cuiabá, no domingo (dia 8), às 16h, na Arena Pantanal.

Já o Atlético-GO, que apenas cumpre tabela na competição nacional, recebe o Fortaleza na quarta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly, e se despede da Série A também no domingo, às 16h, contra o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 ATLÉTICO-GO

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Jair), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Maxime Dominguez); Maxsuell (Alex Teixeira), Rayan (Payet) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro (interino).

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão (Alejo Cruz); Roni, Baralhas (Gonzalo Freitas) e Shaylon; Rhaldney (Janderson), Derek (Hurtado) e Luiz Fernando (Pedro Henrique). Técnico: Anderson Gomes (interino).

GOLS – Luiz Fernando, aos 19 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, aos 10, Maxime Dominguez, aos 29, e Alex Teixeira, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Hugo Moura, Payet (Vasco); Rhaldney, Luiz Fernando (2) (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Luiz Fernando (Atlético-GO).

RENDA – R$ 929.214,00.

PÚBLICO – 18.270 torcedores.

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).