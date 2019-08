Vasco estreita negociação para contratar o atacante Clayson, do Atlético-MG

Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Vasco busca reforços. O principal alvo é o atacante Clayton, do Atlético-MG, cujas negociações avançaram nas últimas horas. O time carioca tem pressa em concretizar a transação, mas o clube mineiro exige que todos os vencimentos do atleta sejam assumidos pelo cruzmaltino. O tempo de contrato é outro problema.

O acerto final teve de ser adiado, pois a diretoria do alvinegro mineiro está na Colômbia, onde a equipe enfrenta nesta terça-feira à noite o La Equidad, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O técnico Vanderlei Luxemburgo planeja colocar Clayton na vaga de Yan Sasse, que foi para o futebol turco. Guilherme, do Sport, deixou de ser uma segunda opção. Já o meia Michel, de 22 anos, que estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Boavista, recebeu um convite para treinar em São Januário. Dependendo de seu rendimento, o jogador pode assinar contrato até o fim do ano.

O Vasco é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. No domingo, pela 17ª rodada da competição nacional, o time de São Januário enfrenta o Cruzeiro, às 19 horas, no Mineirão.

