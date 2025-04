Vasco estreia na Sul-Americana diante do Melgar e preocupado com a altitude

Depois de cinco anos, o Vasco volta a disputar uma competição internacional. Nesta quarta-feira, o clube carioca vai fazer a sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Melgar, do Peru. O duelo acontecerá no estádio Monumental Virgen de Chapi, às 19h. Os dois times estão no Grupo G da competição, ao lado de Lanús, da Argentina, e Puerto Cabello, da Venezuela.

O palco do confronto está localizado em Arequipa, cidade que fica às margens do vulcão Misti, um dos mais visitados pontos turísticos da região. Em seu primeiro desafio, o Cruzmaltino terá que encarar a altitude. O estádio está a 2.300 metros acima do nível do mar.

O Vasco chega confiante para esta partida após vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, pela primeira rodada do Brasileirão. O time vai contar com o retorno de três jogadores. O zagueiro Lucas Oliveira e os volantes Juan Sforza e Souza voltaram a compor a lista de relacionados após ficarem de fora no último fim de semana.

O técnico Fábio Carille vai ter à disposição todos os jogadores com quem trabalhou desde o início da temporada. Os únicos desfalques são o meia Estrella e o atacante David, que se recuperam de lesões desde o ano passado e ainda não entraram em campo em 2025.

A tendência é que o time seja quase o mesmo que enfrentou o Santos. Titulares no jogo de São Januário, o meia Paulinho e o atacante Benjamín Garré podem iniciar no banco de reservas. Eles correm risco de perder as suas vagas para Tchê Tchê e o jovem Rayan, até pouco tempo titular.

O Melgar vive grande fase na temporada e lidera o Campeonato Peruano. Venceu os cinco jogos que disputou e quer dar sequência ao bom momento na Sul-Americana. O time peruano chegou na fase de grupos após ser eliminado para o Cerro Porteño, do Paraguai, na fase preliminar da Libertadores.

O meia Tomas Martinez e os atacantes Cristian Bordachar e Percy Liza são alguns dos destaques da equipe treinada por Walter Ribonetto. Apesar de ter o trio à disposição, o comandante não poderá contar com Bernardo Cuesta e Facundo Castro, também atacantes. A dupla será preservada após passar por problemas físicos recentes.

FICHA TÉCNICA

MELGAR X VASCO

MELGAR – Cáceda; Diego Rodríguez, Barrios, Leonel Gonzalez e Cabanillas; Orzán, Tomas Martinez, Tandazo e Gregorio Rodríguez; Percy Liza e Cristian Bordachar. Técnico: Walter Ribonetto.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Tchê Tchê), Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO – Derlis Lopez (PAR).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Monumental Virgen de Chapi, Arequipa (PER).