Vasco estreia na Copinha contra Jacuipense

O Vasco entra em campo pela primeira vez em 2020 neste sábado (3), mas ainda não é a equipe profissional. O cruzmaltino estreia na Copa São Paulo contra o Carajás (Pará), às 20h45 (horário de Brasília), na cidade de Itapira, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital paulista. O gigante da colina está no grupo 19. E as três partidas da fase inicial serão disputadas no município onde o ídolo cruzmaltino Bellini nasceu.

Após enfrentar o Carajás, o Vasco pega o Jacuipense (Bahia), na próxima terça às 19h15. A equipe do Rio faz a última partida da primeira fase contra o time da casa, o Itapirense na próxima sexta, também às 19h15.

O Vasco conquistou a Copinha em 1992, e é o atual vice-campeão da competição. A equipe chegou à final em 2019 e acabou perdendo o título para o São Paulo, na disputa de pênaltis, após de um empate em 2 a 2 no tempo normal. Alguns jogadores da campanha do ano passado subiram para os profissionais e apareceram frequentemente nos jogos da equipe, como Tiago Reis, Lucas Santos, Bruno Gomes e a maior revelação do clube em 2019, Talles Magno. Além deles, o goleiro Alexander e o zagueiro Miranda também fizeram parte do elenco profissional na temporada anterior.

Para a competição de 2020, o técnico Alexandre Grasseli vai contar com dois jogadores que já vinham sendo utilizados por Vanderlei Luxemburgo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, o volante Bruno Gomes e o meia Gabriel Pec. Porém, os dois jogadores devem defender o time apenas a partir da segunda fase da Copinha, uma vez que o técnico Abel Braga deve aproveitá-los na pré-temporada dos profissionais.

A lista dos jogadores do Vasco relacionados para a Copinha, ainda sem Bruno Gomes e Gabriel Pec, é a seguinte: Gomes, Fintelman, Nathan, Riquelme, Rodrigo Santos, Miranda, Vitor, Menezes, Juninho, Weverton, Caio Lopes, Laranjeira, João Pedro, Róger, Figueiredo, Luan, Vinícius e Arthur.