Vasco está próximo de acertar com novo patrocinador

O Vasco da Gama está à procura de novos patrocinadores. O presidente do clube, Alexandre Campello, viajou até Santa Catarina para se reunir com o dono de uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. O acordo comercial ainda não está oficialmente fechado, mas a expectativa é a de que a equipe carioca aumente o orçamento em cerca R$ 20 milhões.

Com mais dinheiro em caixa, o time da colina deve renovar o contrato com Vanderlei Luxemburgo até o fim desta semana. Além do ordenado, de aproximadamente R$ 300 mil, o técnico também reivindica salários em dia e um elenco mais forte para a próxima temporada.

Luxemburgo teria indicado alguns nomes, mas a prioridade é um lateral-esquerdo, um meia de criação e um atacante.

Em relação às dívidas deste ano, a diretoria promete pagar boa parte das pendências na próxima segunda. A promoção da black friday acabou, mas o Vasco continua ganhando adesões ao quadro social e chegou à marca de 180 mil sócios-torcedores.