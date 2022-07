Vasco está escalado para partida contra o Ituano Após cumprirem suspensão, Thiago Rodrigues e Andrey Santos retornam ao time titular; Gabriel Dias também começa jogando no jogo válido pela 19ª rodada da Série B

O Vasco está escalado para a partida contra o Ituano, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após cumprirem suspensão, Thiago Rodrigues e Andrey Santos voltam ao time titular. Na lateral diretia, Gabriel Dias começa jogando e Léo Matos volta para o banco de reservas.

Confira os 11 iniciais escalados por Maurício Souza:

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nene; Gabriel Pec, Erick e Raniel.

Agora a diferença do Vasco para o quinto colocado é de sete pontos, já que o Sport empatou Vila Nova nesta segunda-feira. Portanto, só a vitória interessa ao Cruz-Maltino para voltar a se distanciar do primeiro time fora do G4 da competição e diminuir o saldo para o líder, o Cruzeiro.

