Vasco está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa pela Série B; veja o time titular e onde assistir Gabriel Pec é a principal novidade entre os titulares, depois das boas atuações nas últimas partidas. Zeca atuará na lateral-direita e o jovem destaque Riquelme segue entre os onze

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste sábado contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, pela 29ª rodada da Série B. Invicto há cinco jogos, o Cruz-Maltino tenta colar de vez no G4 e alcançar a marca de quatro vitórias seguidas na competição. A novidade fica por conta de Gabriel Pec, que conquistou a titularidade ao se destacar as últimas duas vitórias.

Com 43 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando dez rodadas para o fim. O Goiás, atual quarto colocado, está com 48 e a equipe carioca pode sair do Maranhão a apenas dois pontos do pelotão de frente. O duelo desta noite será transmitido pelo Premiere e em tempo real pelo LANCE!

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

A equipe carioca não poderá contar com o volante Andrey e o atacante Léo Jabá, que se recuperam de lesão. Além dele, o argentino Sarrafiore teve uma lesão no joelho e Miranda segue suspenso, já que foi flagrado no exame antidoping pela Conmebol.

Dessa forma, a escalação do Vasco para o duelo contra o Sampaio Corrêa é: Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme; Bruno Gomes, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X VASCO

Data/Hora: 9/10/2021, às 21h

Local: Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

Vascão escalado! 1 VANDERLEI

37 ZECA

36 RICARDO GRAÇA

5 LEANDRO CASTAN (C)

45 RIQUELME

23 BRUNO GOMES

31 MARQUINHOS GABRIEL

77 NENÊ

10 MORATO

11 GABRIEL PEC

14 GERMÁN CANO TÉCNICO: FERNANDO DINIZ#SAMxVAS #VascoDaGama #NordesteÉVasco pic.twitter.com/fdX7CmEowW — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 9, 2021





E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais