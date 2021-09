Vasco está escalado para enfrentar o Goiás pela Série B do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir Com a suspensão de Léo Matos, Zeca atua na lateral-direita e o jovem Riquelme volta a ser titular na esquerda. Andrey volta à equipe titular e joga ao lado de Bruno Gomes

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta segunda-feira contra o Goiás em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. Após o triunfo, fora de casa, sobre Brusque, os comandados de Fernando Diniz tentam voltar a vencer na Colina histórica depois de dois empates seguidos. O duelo marcará o reencontro com o técnico Marcelo Cabo e terá a presença a torcida.

Com 37 pontos, o Gigante da Colina precisa pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O CRB, com 44, é o atual quarto colocado, com sete pontos de diferença para a equipe carioca. O duelo desta noite será transmitido pelo SportV (menos estado do Rio de Janeiro), canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!

O Vasco não pode contar com o lateral-direito Léo Matos, suspenso, com o zagueiro Miranda, suspenso pela Conmebol e com Ernando e Michel, ambos lesionados. O Esmeraldino, por sua vez, terá os desfalques de David Duarte e Rezende, ambos receberam o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Vila Nova (GO).

Com isso, a escalação do Vasco para o duelo contra o Goiás é: Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato e Germán Cano.

Fernando Diniz definiu o Vasco com:

⠀

1 Vanderlei

37 Zeca

36 Ricardo Graça

5 Leandro Castan (C)

45 Riquelme

6 Andrey

23 Bruno Gomes

31 Marquinhos Gabriel

77 Nenê

10 Morato

14 Germán Cano#VASxGOI#VascoDaGama pic.twitter.com/7tg1Tx2Nq8 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 27, 2021

