Vasco enfrenta Fortaleza para encerrar jejum de vitórias em São Januário

São Januário sempre foi apontado por Vanderlei Luxemburgo como uma das principais armas do Vasco para escapar do rebaixamento. Mas ultimamente não está sendo assim. Neste domingo, contra o Fortaleza, às 16 horas, o time espera encerrar o jejum de vitórias e se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento do Brasileirão.

São três jogos seguidos sem vitória diante do seu torcedor. A última foi sobre o São Paulo, por 2 a 0, no dia 28 de agosto. O resultado positivo diante do Fortaleza é considerado essencial, pois os dois times estão empatados com 28 pontos, mas o adversário leva vantagem no número de vitórias (8 contra 7).

Preocupado com o desgaste de alguns jogadores, já que o time entrou em campo na última quinta-feira – empate sem gols com o Avaí, em Florianópolis -, o técnico Vanderlei Luxemburgo revelou que deve realizar mudanças, mas evitou antecipar quais.

“Agora temos que descansar, pois teremos um jogo muito difícil em casa. O time do Rogério é muito bem treinado e costuma ir bem fora de casa, mas vamos jogar em São Januário e temos que nos impor, superar nossas dificuldades. Por conta da sequência de jogos, posso colocar um jogador mais fresco”, disse Luxemburgo.

As novidades podem ser o volante Andrey e o meia Felipe Ferreira. Além deles, o treinador tem as voltas do zagueiro Leandro Castán e do atacante Marrony, que estavam suspensos. Após deixar o último jogo mancando e com dores no tornozelo, o atacante Talles Magno não preocupa.

“Vou jogar com certeza. O tornozelo está um pouco inchado, mas nada que vai me tirar do jogo”, garantiu o jogador, uma das promessas do clube carioca.