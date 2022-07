Vasco enfrenta Criciúma com quatro desfalques no time titular

O Vasco passa pelo seu pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de 14 jogos de invencibilidade, veio a derrota por 2 a 0 para o Novorizontino e o empate em 0 a 0 com o Sport, dentro de casa. O time encara o Criciúma, neste sábado (09), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, precisando da vitória para abrir vantagem no G4.

O Tigre é o quinto colocado com 23 pontos e está vivo na luta pelo o acesso. Se o Vasco vencer, fica 11 pontos à frente do rival desta rodada. Todos os ingressos foram vendidos em poucas horas e a promessa é de pressão para cima do Cruzmaltino.

O técnico Maurício Souza tem problemas para escalar a equipe. Edimar e Gabriel Pec estão suspensos. Nenê e Gabriel Dias seguem se recuperando de lesão. A escalação ainda é um mistério, mas um jogador está garantido: Léo Matos. O lateral-direito voltou a ser titular diante do Sport, agradou e fala do momento da equipe: “Realmente, os dois últimos resultados não foram bons, mas a confiança em nenhum momento se abala. Por mais que nós tenhamos empatado o último jogo, vimos uma evolução muito grande. Acreditamos muito no que vem sendo feito e tenho certeza de que nas próximas partidas vamos recuperar o que perdemos nesse período”.

Preparação finalizada no CT do Tigre. Amanhã tem Criciúma x Vasco no Majestoso!!

Quem também deve ser titular pela terceira vez consecutiva é Palácios. O chileno, que sempre entrou bem saindo do banco de reservas, ainda não teve grande atuação começando os jogos. Ele fala o que falta para chegar ao seu melhor nível de atuação: “O ritmo é muito diferente quando você começa a partida, mas só jogando melhora. Também passo a conhecer melhor meus companheiros sobre movimentação, imprevistos das partidas. Acho que vai melhorando dia a dia”.