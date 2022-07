Vasco encerra jejum de vitórias e retoma a vice-liderança da Série B

O Vasco está de volta à vice-liderança da Série B. Nesta quinta-feira (28), o Cruzmaltino derrotou o CRB por 4 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da competição.







O triunfo encerrou um jejum de três jogos sem vitórias do clube carioca, que foi dirigido pelo interino Emílio Faro. Ele assumiu no lugar de Maurício Souza, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia, no sábado (23).

O Gigante da Colina foi a 38 pontos, recuperando o posto que tinha sido perdido para o Grêmio no fim de semana. O Galo de Campina, que voltou a perder na Série B após nove partidas de invencibilidade, permanece com 28 pontos, na oitava colocação, mas pode ser ultrapassado por Criciúma, Sport e Novorizontino na sequência da rodada.

Os anfitriões saíram na frente aos três minutos do primeiro tempo, com Andrey Santos. O volante completou, de cabeça, o escanteio batido pelo meia Nenê. Aos 26, Anselmo Ramon balançou as redes para o CRB, mas o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR), que identificou impedimento do centroavante. Quatro minutos depois, o atacante Raniel aproveitou o desarme do volante Yuri Lara, carregou a bola até a meia-lua e chutou no canto do goleiro Diogo Silva, ampliando para o Vasco.

O Cruzmaltino chegou ao terceiro gol aos seis minutos da etapa final. Novamente com Andrey Santos, aproveitando a sobra de uma bola disputada por Raniel na área e batendo cruzado. A equipe da casa manteve o controle do jogo e transformou a vitória em goleada nos acréscimos, com o atacante Eguinaldo fechando o placar.

Neste domingo (31), às 16h (horário de Brasília), o Vasco encara a Chapecoense em São Januário. No dia 4, o CRB enfrenta a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os jogos valem pela 22ª rodada da Série B.