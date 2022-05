Vasco empata com Volta Redonda e segue na liderança da Taça Guanabara Sub-20 Cruz-Maltino pode ser campeão da competição na próxima rodada, caso vença o Boavista no próximo domingo (29)

O Vasco empatou com o Volta Redonda e permanece na liderança da Taça Guanabara Sub-20. No próximo domingo (29), caso vença o Boavista pode ser campeão da competição. O local do confronto ainda será definido.





Escalado pelo técnico Igor Guerra, o Gigante foi a campo com Cadu, Wesley (Deyvson), Pimentel, Victão e Julião; Rodrigo, Barros (Caio Dantas) e Marlon Gomes; Léo Guerra (Cachoeira), Erick Marcus (Wendell) e Tavares (Ykaro).

O Cruz-Maltino segue invicto na competição. No total são seis vitórias e três empates em nove jogos.

