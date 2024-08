Vasco empata com Red Bull Bragantino na reestreia de Phillipe Coutinho em São Januário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 21:19 Para compartilhar:

De olho na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana, Vasco e Red Bull Bragantino empataram em 2 a 2, neste sábado, no Rio, com formações mistas pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a reestreia de Philippe Coutinho na casa vascaína, o estádio São Januário.

O resultado levou os visitantes a 26 pontos, dois a mais do que os donos da casa. Ambos estão na faixa de classificação à Copa Sul-Americana, com boa distância para o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, com 18.

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no começo da partida, aos quatro minutos. Gustavinho ganhou de Léo pelo lado direito do ataque, foi à linha de fundo, e cruzou rasteiro para Jhon Jhon, que acompanhou o lance e chegou deslizando para escorar para o fundo das redes.

O Vasco chegou a marcar aos 19, com Adson após receber passe de Payet. O veterano meio-campista, porém, estava impedido na origem da jogada, o que fez com que o lance fosse anulado. Logo depois, aos 21, novamente o camisa 10 encontrou o atacante, que arriscou de longe, forte, e mandou por cima do travessão.

Os visitantes responderam aos 22. Guilherme Lopes cruzou da esquerda, Souza se jogou e impediu que a bola chegasse a Thiago Borbas, mas quase marcou contra com o desvio. Os donos da casa ameaçaram de novo aos 31. Payet fez bom cruzamento e encontrou Léo, que cabeceou para boa intervenção do goleiro Lucão.

As duas equipes retornaram dos vestiários com alterações. As mudanças vascaínas, porém, logo se mostraram certeiras, com o empate saindo logo aos quatro minutos. Payet acionou Victor Luíz, que cruzou na medida para GB cabecear e deixar tudo igual.

A virada veio aos 12. Puma Rodríguez tocou para Vegetti, que fez o pivô. A bola escapou um pouco do centroavante, mas acabou ficando na medida para Adson, que chegou chutando no cantinho direito para marcar o segundo gol. Aos 17, Puma quase ampliou em bela finalização que foi para fora.

Logo na sequência, aos 18, Philippe Coutinho entrou no lugar de Payet e fez a alegria do torcedor. Mas, pouco depois, aos 24, houve apreensão. Mosquera ficou livre, com tempo para decidir. Acabou, porém, parando no goleiro Léo Jardim. O lance, após conclusão, foi paralisado por impedimento.

Quando tudo indicava que o Vasco sairia com a vitória, o Red Bull Bragantino deixou tudo igual. Lincoln cruzou da esquerda e encontrou Helinho entrando em velocidade para cabecear e garantir o empate para os visitantes.

As equipes voltam a campo no meio de semana pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar por 1 a 1, o Vasco recebe o Atlético-GO, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h45 de terça-feira (6). Já o Red Bull Bragantino enfrenta o Athletico-PR, às 19h de quarta-feira (7), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), após derrota por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Victor Luís (Leandrinho); Souza (Vegetti), Hugo Moura (Zé Gabriel) e Sforza; Payet (Philippe Coutinho); Adson e GB (David). Técnico: Rafael Paiva.

RED BULL BRAGANTINO – Lucão; Realpe, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Helinho); Raul e Eric Ramires; Gustavinho (Lincoln) e Jhon Jhon (Jadsom Silva); Laquintana (Henry Mosquera) e Thiago Borbas (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Jhon Jhon, aos 4 minutos do primeiro tempo. GB, aos 4 e Adson, aos 1, e Helinho, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Souza, Adson, GB e Léo (Vasco); Raul (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Gustavo Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).