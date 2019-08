Vasco embolsará R$ 840 mil com empréstimo de Coutinho ao Bayern de Munique

Rio – O Vasco irá receber R$ 844 mil pelo empréstimo de Philippe Coutinho, do Barcelona-ESP, ao Bayern de Munique-ALE. O Cruzmaltino é formador do atleta e tem direito a 2,25% da negociação, mesmo não se tratando de uma transferência definitiva, conforme previsto no Mecanismo de Solidariedade da FIFA.

Para fechar com o brasileiro, o Bayern pagará ao clube espanhol uma taxa de 8,5 milhões de euros, além do salário integral do jogador. O contrato ainda possui opção de compra, com valor fixado de 120 milhões de euros (R$ 533 milhões).

No ano passado, quando Coutinho acertar sua transferência do Liverpool-ING para o Barça, o Vasco já havia recebido 4 milhões de euros (R$ 15,8 milhões).