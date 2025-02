Vasco elimina o Botafogo e pega o Flamengo nas semifinais do Carioca

O Vasco venceu o ‘Clássico da Amizade’ diante do Botafogo, por 1 a 0, e está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, recebeu o adversário em São Januário, no Rio, e, apesar de um jogo fraco tecnicamente, venceu com gol do artilheiro Vegetti, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Vasco terminou a Taça Guanabara em quarto lugar com 17 pontos e vai pegar o líder Flamengo nas semifinais. Só não ficou em terceiro porque o Fluminense ganhou o confronto direto – o time tricolor também ficou com 17 pontos, quatro de saldo e 13 de gols pró. O Fluminense forma a outra semifinal com o vice-líder Volta Redonda.

O Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, não só ficou fora das semifinais, como também da Taça Rio, torneio que dá vaga à Copa do Brasil. O time alvinegro terminou em nono lugar com 13 pontos.

Embora o Vasco tenha produzido um pouco mais do que o Botafogo, o primeiro tempo foi bem abaixo tecnicamente para um clássico tão importante. Coutinho, por exemplo, finalizou fora da área, mas a bola saiu por cima. Entretanto, o Vasco teve um pênalti a favor após a bola bater no braço de Cuiabano. O artilheiro Vegetti, com muita tranquilidade, deslocou John para marcar.

O Botafogo respondeu no ataque seguinte com Igor Jesus, que invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou rasteiro. Léo Jardim defendeu, a bola ia passando por baixo, mas o goleiro se recuperou e completou a defesa. Igor Jesus também cabeceou em escanteio, mas o goleiro fez outra defesa segura.

No segundo tempo, o Vasco teve algumas chances no começo, mas o jogo voltou a ficar parecido com o primeiro tempo, com muitos erros. Cuiabano teve grande chance de empatar após levantamento pelo alto. Dentro da área, ele finalizou de primeira, mas isolou. Depois, Savarino também finalizou na marca do pênalti, novamente para fora.

Apesar de certa pressão, o Vasco conseguiu trocar passes e manter a posse de bola nos minutos finais. Ainda teve uma arrancada de Paulo Henrique em contra-ataque, mas a conclusão da jogada não foi boa, mantendo o placar em 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 BOTAFOGO

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair), Philippe Coutinho (Payet) e Lukas Zuccarello (Paulinho); Rayan (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Newton, Jair e Cuiabano; Gregore (Jeffinho), Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins (Kayke Queiroz0, Igor Jesus e Rwan Cruz (Yarlen). Técnico: Cláudio Caçapa.

GOLS – Vegetti, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Victor, Philippe Coutinho, Payet e Paulinho (Vasco). Newton e Cuiabano (Botafogo).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

RENDA – 824.861,00.

PÚBLICO – 16.661 pagantes (17.329 presentes).

LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).