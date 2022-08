Vasco e Tombense medem forças pela Série B

Agência Brasil 13/08/2022 - 6:00 Compartilhe

Vasco e Tombense medem forças, a partir das 11h (horário de Brasília) no estádio de São Januário, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de contar com um grande apoio de sua torcida, pois a expectativa é de que o estádio esteja lotado, os donos da casa contarão com a volta do camisa 10 Nenê e do volante Yuri Lara, que confia em uma vitória para o Cruzmaltino melhorar sua situação na tabela: “Realmente nós perdemos aquela gordura que tínhamos. Oscilar é normal dentro da competição, e agora é voltar a ter confiança, colocar a cabeça no lugar e ganhar gordura novamente”.

Juntos & preparados para mais um desafio : Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/Frsx8ZJeWk — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 12, 2022

Seis pontos separam o Vasco da Tombense na tabela de classificação. A equipe carioca está em quarto lugar com 39 pontos, enquanto os mineiros somam 33 na sexta posição do campeonato após 23 rodadas.

“Bruno Pivetti [treinador] sabe montar um time. Vai ser um jogo duro, creio que eles venham fechados e precisaremos de paciência para furar esta barreira”, afirma o volante do Vasco.

No primeiro turno do Brasileirão da Série B, Vasco e Tombense empataram em um a um.