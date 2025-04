Vasco é superado pelo Ceará e perde a chance de ‘dormir’ líder do Brasileiro

Se dentro de casa o Vasco tem conquistado os três pontos, o mesmo não se pode dizer longe do Rio de Janeiro. Abrindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Fábio Carille segue oscilando e perdeu a oportunidade de ‘dormir’ na liderança, ao ser superado pelo Ceará, nesta terça-feira, pot 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza. Os dois gols cearenses foram marcados por Pedro Raul, enquanto Vegetti descontou para os vascaínos. A dupla divide a artilharia do Brasileirão, com quatro gols cada.

Com a derrota, o Vasco se manteve em sexto lugar na tabela, com seis pontos, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Ceará vem fazendo bem o seu dever de casa neste retorno à elite e ocupa a terceira posição, com sete pontos.

O duelo começou com certo equilíbrio, o Vasco era mais paciente e valorizava a posse de bola, mas tinha dificuldade para circular a bola no meio de campo, sentindo a falta de Coutinho, preservado na partida. Assumindo o posto de referência, Payet arriscou de longe e teve a primeira grande chance da partida.

O Ceará apostava na marcação pressão na saída de bola e ela surtiu resultado aos 28. João Victor recuou mal, Mugni aproveitou e cruzou para Pedro Raul completar para as redes. O time carioca sentiu o golpe, mas viu o time da casa tirar o pé e apenas administrar a vantagem até o fim do intervalo.

O Vasco voltou do intervalo com mudanças, mas aos 10 minutos Payet teve que deixar o campo por lesão. Mesmo assim, o time manteve um bom volume ofensivo com boas triangulações, porém sem efetividade. Com o passar do tempo, passou a ser desorganizado, com Vegetti tendo que sair diversas vezes da área para buscar o jogo.

Conduzindo a vantagem, o Ceará aproveitou a única chance que teve na segunda etapa e ampliou o placar. Guilherme escorou de cabeça e Pedro Raul, bem colocado, só conferiu para as redes, aos 35. O Vasco ainda conseguiu esboçar uma reação aos 47, com Vegetti descontando de cabeça, mas já era tarde demais.

O Vasco agora se concentra no clássico contra o Flamengo, marcado para o sábado, às 18h30, no Maracanã. Já o Ceará atua somente na segunda-feira, às 20h, contra o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, encerrando a quinta rodada do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 VASCO

CEARÁ – Bruno Ferreira (Fernando Miguel); Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Lourenço), Fernando Sobral e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Aylon (Guilherme), Pedro Raul (Rômulo) e Galeano. Técnico: Léo Condé.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Jean David) e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair) e Payet (Alex Teixeira); Garré (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Rayan). Técnico: Fábio Carille.

GOLS – Pedro Raul, aos 28 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 35, Vegetti, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabiano Souza, Matheus Bahia e Galeano (Ceará); Paulo Henrique,Vegetti, Hugo Moura e Paulinho (Vasco).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 479.424,00.

PÚBLICO – 22.693 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).