Vasco e Botafogo, ‘patinhos feios’ do Carioca, lutam pela liderança no Maranhão

Patinhos feios do Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo se enfrentam, neste domingo, às 20 horas, no Castelão, em São Luís, no Maranhão, para se manterem na briga pelos primeiros lugares com os favoritos Flamengo e Fluminense. As quatro equipes, como se esperava, ocupam as colocações de destaque na competição.

Vascaínos e botafoguenses se enfrentaram na Série B do Brasileiro do ano passado, mas apenas os alvinegros conseguiram o retorno para a elite do futebol nacional nesta temporada, enquanto os cruzmaltinos fizeram campanha ruim e terão de lutar mais um ano para retornar à Série A.

No Estadual, o Vasco está melhor e vai levar para o nordeste do País a sua invencibilidade, com direito a quatro vitórias e um empate. O veterano meia Nenê é apontado como um dos destaques para o confronto, pois tem sido o líder esperado pela equipe cruzmaltina desde o início da temporada.

Já o Botafogo, que perdeu o clássico de meio de semana para o Fluminense, ficou sem o técnico Enderson Moreira, demitido como parte do planejamento de mudanças promovidas por John Textor, investidor norte-americano que será dono de 90% da SAF alvinegra.

O Vasco aceitou abrir mão de atuar em sua casa, São Januário, por um cachê de R$ 500 mil livre. A atitude pareceu correta, pois os públicos e rendas nesta fase do Carioca têm sido bastante pequenas. O clássico de quinta-feira entre Fluminense e Botafogo, no Engenhão, foi visto por 8.408 torcedores, que proporcionaram a arrecadação de R$ 273.040,00.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

VASCO – Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição (Cangá) e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho (Galarza), Bruno Nazário e Nenê; Gabriel Pec e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

BOTAFOGO – Gatito Fernandez; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Hugo; Barreto, Fabinho, Luiz Fernando e Diego Gonçalves; Erison e Matheus Nascimento. Técnico:

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO – 20 horas.

LOCAL – Castelão, em São Luís (MA).

Saiba mais