Vasco e Botafogo fazem clássico fora do Rio de Janeiro pela primeira vez no Século XXI Última vez que 'Clássico da Amizade' foi realizado longe da Cidade Maravilhosa foi no Torneio Rio-São Paulo de 1998, em Brasília; jogo deste domingo será no Maranhão

Botafogo e Vasco estão cansados de se enfrentarem. No ano passado, por exemplo, foram cinco jogos. Mas algo especial marca o clássico deste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca: será a primeira vez que as equipes farão um duelo fora do Rio de Janeiro no Século XXI. O Estádio Castelão, no Maranhão, é o palco. O jogo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

A última vez que o “Clássico da Amizade” aconteceu longe da Cidade Maravilhosa foi no Torneio Rio-São Paulo de 1998. À época, as equipes empataram em 2 a 2 no Mané Garrincha.





De um lado, Pedrinho e Luizão; do outro, Bebeto e Túlio. As duplas de ataques foram alguns dos pontos chamativos na ocasião daquele 7 de fevereiro de 1998. O jogo, não à toa, foi movimentado e poderia ter terminado com um placar maior.

O Vasco abriu o placar graças a uma falha do goleiro Wagner, que colocou uma cabeçada de Luizão para dentro da própria meta. O erro não afetou o Botafogo, que buscou o empate em cobrança de pênalti de Bebeto. Richardson, em lance de vários dribles, colocou o Cruz-Maltino no placar no primeiro minuto do segundo tempo, mas Bebeto não permitiu a vitória rival com uma cobrança de falta que morreu no fundo das redes já na reta final do duelo.

Pouco mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no Mané Garrincha naquela tarde. Desde então, Botafogo e Vasco se enfrentaram apenas no Rio de Janeiro – jogos variando entre Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Raulino de Oliveira e até Rua Bariri.

Quase 24 anos depois, torcedores off-Rio terão a experiência de vivenciar um Vasco x Botafogo. A recepção das torcidas na chegada dos times foi calorosa – afinal de contas, vai saber quando será a próxima oportunidade para assistir esse jogo de perto, né?

VASCO 2 x 2 BOTAFOGO – 07/02/1998

Torneio Rio-São Paulo – Estádio Mané Garrincha

Vasco: Márcio; Vítor, Odvan, Alex, Felipe; Luisinho, Nasa, Richardson (Dias), Ramon (Fabrício); Luizão (Sorato), Pedrinho.

Botafogo: Wagner, Wilson Goiano (Jorge Antônio), Jorge Luís, Marcelo Augusto, Jefferson; Pingo, França (Marcelo Alves), Djair, Zé Carlos (Tico Mineiro); Bebeto, Túlio.

Gols: Luizão e Richardson (VAS); Bebeto [2] (BOT)

